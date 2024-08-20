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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. لاجازيتا ديلو سبورت: لوكاكو ينقذ كونتي.. ماركا: جواو فيليكس إلى تشيلسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الثلاثاء الموافق 20-08-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
لاجازيتا ديلو سبورت:
ضربة موتا
اليوفي يضرب بقوة امام كومو
لوكاكو ينقذ كونتي
اتالانتا اقوى من قبل
مركز فوفانا في الميلان جاهز له
كورييري ديلو سبورت:
بعد خسارة نابولي ٣-٠
كونتي في صدمة ويعتذر للجماهير
اليوفي وكوب على مشارف النهاية
لاتسيو مسحور بتاكي
بعد فوز بانيايا " فالنتينو راسلني"
ماركا:
اسباب الغضب
سجل رقمي فائق آخر
اتلتيكو مدريد ٢-٢ فياريال
جوليان الفاريز يبدأ وجواو فيليكس يغادر إلى تشيلسي