نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في صفقة قياسية.. برايتون يضم روتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع المهاجم جورجينيو روتر من ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية لمدة خمس سنوات.

في صفقة قياسية.. برايتون يضم روتر

وفي حين لم يتم الكشف التفاصيل المالية للصفقة، ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن برايتون دفع مبلغًا قياسيًا للنادي بلغ 40 مليون جنيه إسترليني (51 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات المهاجم الفرنسي (22 عامًا).



وانضم روتر إلى ليدز قادمًا من هوفنهايم الألماني في 2023 في صفقة قياسية للنادي في ذلك الوقت بلغت قيمتها 36 مليون جنيه إسترليني (46 مليون دولار).

وشارك في 66 مباراة وسجل ثمانية أهداف خلال 18 شهرًا قضاها في النادي.

وقال فابيان هورزلر مدرب برايتون إن روتر سيثير حماس الجماهير.

وأضاف في بيان "جورجينيو لاعب لديه القدرة على دفع الجماهير للقفز من مقاعدها وأظهر حقا ما يمكنه فعله في كرة القدم الإنجليزية مع ليدز الموسم الماضي - لكنني أعرفه منذ أن لعب في ألمانيا مع هوفنهايم".

وقال ليدز إنهم لم يتمكنوا من إقناع روتر بالبقاء.

وأضاف النادي الإنجليزي "بذلنا قصارى جهدنا للإبقاء على جورجينيو في إيلاند رود رغم تفعيل الشرط الجزائي لرحيله، لكنه كان مصممًا وحازمًا في رغبته في الرحيل ونحن نحترم قراره".

ويستضيف برايتون فريق مانشستر يونايتد في مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت القادم بعد فوزه 3-0 على ملعب إيفرتون في مباراته الافتتاحية للموسم.

