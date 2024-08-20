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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له تكريما لتميزه بعدما نجح في حصد لقب هداف الدوري المصري، بالرغم من انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الاتحاد الفلسطيني يحتفل بـ وسام أبو علي بعد حصده هداف الدوري المصري

وحرصت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة الفلسطيني، على الاحتفال بتتويج وسام أبو علي، مشيدة بمهاجم الأهلي الفلسطيني الجنسية بعد حصده لقب هداف الدوري المصري الممتاز، بعد انتهائه رسميا وفوزه باللقب بعد تسجيله 18 هدفا في 19 مباراة،.

وتوج وسام أبو علي، بلقب هداف الدوري، بعدما أحرز 18 هدفًا خلال 6 أشهر فقط وبفارق هدف وحيد عن الكونغولي فيتسون ماييلي مهاجم بيراميدز، حيث ساهم الفلسطيني بفضل أهدافه في تتويج ناديه بلقب الدوري المصري للمرة 44 في تاريخه.

ويتواجد اللاعب في الوقت الحالي بفترة راحة، حيث حصل مع باقي اللاعبين على إجازة عقب حصد لقب الدوري المصري، على أن يتم استئناف التدريبات خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

