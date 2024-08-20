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أحمد جودة - القاهرة - يعتقد البرتغالي الدولي ديوغو جوتا، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن رغبة الهولندي أرني سلوت، مدرب الفريق الجديد، في إشراكه بشكل أكبر في مركز قلب الهجوم، ربما جاءت في صالحه.

جوتا: قرار سلوت جاء في مصلحتي

ووجد جوتا نفسه يلعب بانتظام كمهاجم على الجانب الأيسر خلال المواسم الأربعة التي قضاها تحت قيادة كلوب، حيث قدم خلالها أداءً مقنعًا وسجل الكثير من الأهداف.



وفي ثلاثة من مواسمه الأربعة مع الفريق، أحرز جوتا 13 هدفًا على الأقل، فيما أحرز 7 أهداف خلال موسم 2022-2023، حينما غاب لمدة 4 أشهر بسبب إصابته في ربلة الساق.

وافتتح جوتا أول أهداف ليفربول هذا الموسم، خلال فوزه 2-0 على مضيفه إيبسويتش تاون، يوم السبت الماضي، في الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث بدأ في مركز قلب الهجوم، بسبب عدم مشاركة زميله الأورغواياني داروين نونيز كثيرًا في مباريات الفريق التحضيرية للموسم، بسبب حصوله على إجازة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) هذا الصيف.

وصرح جوتا لموقع ليفربول الإلكتروني الرسمي في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين "من الواضح أن الأمر مختلف بعض الشيء عن كلوب حيث كنت ألعاب دائمًا على الأطراف".

أضاف جوتا "أعتقد أنه (سلوت) يريد أن يكون أجنحتنا تملك الكثير من المهارات الفردية التي تجعلهم أكثر قدرة على مراوغة لاعبي المنافسين، وأرى أن لدينا خيارات أفضل مني".

أوضح لاعب ليفربول "إذا بقيت في مركز قلب الهجوم وتمكنت من اغتنام الفرص التي تسنح لي، أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك على نحو أفضل حتى يمكننا الاستفادة أكثر من هذه الطريقة خلال الموسم الحالي".

ويأمل جوتا في الحفاظ على لياقته البدنية في الموسم الحالي، بعدما عانى من عدة إصابات طوال فترة تواجده بملعب آنفيلد، حيث غاب عن الملاعب لمدة 3 أشهر بسبب إصابة في الركبة في موسمه الأول وفي العامين الماضيين غاب عن 47 مباراة من إجمالي 110 لقاءات وهو ما يشكل 43% من مواجهات الموسم.

وكان لدى جوتا 14 هدفًا في رصيده بحلول منتصف شباط/فبراير الماضي في موسم 2023-2024 حتى تسببت إصابة أخرى في غيابه ثلاثة من الأشهر الخمسة الأخيرة.

وساهم وداع منتخب البرتغال المبكر من كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) بحصوله على فترة إعداد أطول من بعض زملائه في الفريق وقد أتاح ذلك الفرصة لإقناع سلوت، بالتواجد في قائمة ليفربول الأساسية أمام إيبسويتش تاون.

وعانى ليفربول من بعض الصعوبات في الشوط الأول أمام الفريق العائد مجددا للدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يتحسن أداء الفريق في الشوط الثاني، الذي شهد تسجيل جوتا وزميله المصري محمد صلاح هدفي اللقاء.

كشف جوتا "أعتقد أننا ما زلنا نتكيف مع الطريقة التي يريدنا أن نلعب بها سلوت واللعب (ضد) فريق صاعد حديثًا لا يكون سهلًا على الإطلاق".

واختتم جوتا حديثه قائلًا "لقد أنهينا اللقاء بشباك نظيفة وحصلنا على 3 نقاط، لذا أعتقد أن البناء على الانتصارات يكون دائما أسهل كثيرًا".

