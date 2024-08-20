نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والخلود في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة نظيره فريق الخلود يوم السبت القادم الموافق 24 أغسطس الحالي بستاد الحزم في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والخلود

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والخلود مساء السبت في تمام الساعة 7:10 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:10 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الخلود

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: الشنقيطي، سعد موسى، الصقور، كادش.

خط الوسط: كانتي، الناشري، عوار.

خط الهجوم: بنزيما، ديابي، الغامدي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخلود

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.