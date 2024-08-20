نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القادسية السعودي يدعم صفوفه بالمدافع الإسباني الشاب خيمينيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي القادسية السعودي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المدافع الإسباني كارلوس خيمينيز البالغ من العمر 18 عاما، بعقد يمتد حتى العام 2029.

القادسية السعودي يدعم صفوفه بالمدافع الإسباني الشاب خيمينيز

ويعتبر خيمينيز أحد المواهب الشابة في الدوري الإسباني وتحديدا نادي ليفانتي، ويتميز بالطول الفارع حيث يبلغ طوله 196 سم.

ويعتبر خيمينيز الصفقة الثانية عشرة للقادسية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يسعى النادي لتكوين فريق قوي يمكنه من المنافسة في استحقاقات الموسم المقبل.

ويستهل القادسية مشواره في دوري روشن السعودي للمحترفين يوم الجمعة المقبل عندما يستضيف الفتح في الجولة الأولى للمسابقة.