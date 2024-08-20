نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يفوز على إنبي ويتأهل لربع نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت بهدف نظيف على نظيره إنبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

واستضاف ملعب ستاد السلام المباراة التي جمعت بين مودرن سبورت ضد نظيره إنبي، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر



وفي الشوط الثاني نجح لاعب مودرن سبورت محمود رزق هدف الفوز في شباك حارس مرمى إنبي في الدقيقة ال 69، من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة وفوز مودرن سبورت على إنبي بهدف نظيف يتأهل لربع نهائي كأس مصر.



وضم تشكيل موردن سبورت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: باسم على، خالد رضا، محمود رزق، طارق طه.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، محمد صادق، أحمد كباكا.

خط الهجوم: ايبا، أحمد عاطف.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمد محمود، على الفيل، هشام عادل، على ياسر، عمر وائل، عبدالرحمن رشدان، محمد زعلوك، محمد نصير