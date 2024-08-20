نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب فسخ تعاقد محمد طارق مع المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من اللاعب محمد طارق لاعب نادي الزمالك، عن سبب فسخ تعاقده مع فريق المصري البورسعيدي وعودته مرة آخرى إلى صفوف الزمالك.

وقرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي فسخ تعاقده مع محمد طارق مدافع الفريق، وعودته مرة آخرى إلى صفوف الأبيض قبل نهاية موعد إعارته.

وكان قد انتقل محمد طارق إلى صفوف فريق المصري البورسعيدي من نادي الزمالك لمدة موسمين ونصف على سبيل الإعارة، وقررت إدارة المصري فسخ التعاقد بعد موسم وحيد.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب، أن سبب فسخ تعاقده مع المصري هو عدم المشاركة في المباريات، ورحب علي ماهر بالأمر وتم الاتفاق على إنهاء هذا الأمر نهائيا بالتراضي.

ومن المقرر أن يعود محمد طارق المدافع الأوليمبي إلى صفوف فريق الزمالك مطلع الموسم الجديد، وينتظر قرار من إدارة الأبيض باستمراره أو رحيله مرة آخرى على سبيل الإعارة.