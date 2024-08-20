نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر لمباراياته القادمة، في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025، والتي تقام في بداية الشهر القادم المؤهلة لبطولة إفريقيا، حيث يخوض مباراتين خلال الفترة القادمة والتي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.



ووقعت قرعة منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة، بجانب كلا من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ويسعى منتخب الفراعنة في الخروج من المباراتين بالفوز وحصد العلامة الكاملة ليضمن التأهل للبطولة.

موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

وتنطلق مباراة منتخب مصر ضد نظيره الرأس الأخضر يوم 6 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساء.

موعد مباراة مصر ضد بتسوانا

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد بتسوانا يوم 10 سبمتبر، في تمام الساعة الرابعة مساء.