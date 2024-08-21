نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الأربعاء 21- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" موعد أهم مباريات اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري، في جميع البطولات سواء المحلية أو الدولية وتحديدا بطولة دوري أبطال أوروبا.

مواعيد أهم مباريات اليوم في كأس مصر

الزمالك ضد طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 1HD.

بيراميدز ضد الجونة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 2HD.

الإسماعيلي ضد سموحة، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 1HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جالطة سراي ضد يانج بويز، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1HD.

مييتلاند ضد سلوفان براتيسلافا، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 4.

دينامو كييف ضد سالزبورج، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة beIN Sports 3HD.