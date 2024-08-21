نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الأربعاء 21 أغسطس الجاري، مباريات قوية في إطار منافسات دور ال 32 من بطولة كأس مصر في موسمه الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

الزمالك ضد طلائع الجيش، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 1HD.

بيراميدز ضد الجونة، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 2HD.

الإسماعيلي ضد سموحة، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 1HD.

سيراميكا كليوباترا ضد زد، الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 2HD.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس مصر في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.