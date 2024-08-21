نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الجونة في ربع نهائي كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمواجهة نظيره فريق الجونة، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات ربع نهائي كأس مصر.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للأزرق السماوي، في مواجهة نظيره الجونة ضمن منافسات كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز ضد الجونة في كأس مصر

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بقيادة المدرب الكرواتي يوروشيتش المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره الجونة، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الجونة في كأس مصر

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمد حمدي – محمود مرعي – عبد الرحمن جوده – احمد فتحي.

خط الوسط: محمد رضا بوبو – مهند لاشين – اسلام عيسى.

وخط الهجوم: زلاكة – مروان حمدي – مصطفي فتحي.

القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس مصر

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس مصر، والدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.