نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مع نظيره الرائد مساء غد الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ويستضيف ملعب "الأول بارك"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي النصر والرائد غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي بموسمه الجديد 2024-2025.

موعد مباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

تبدأ أحداث مباراة النصر ضد الرائد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرائد في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة النصر ضد الرائد، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC SPORTS 1HD، بتعليق المعلق حاتم بطيشة.