نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عرض خليجي لضم إمام عاشور مقابل 5 مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية، عرضا ماليا كبيرا من أحد الدوريات العربية، للحصول على اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تألق اللاعب بشكل كبير في المواسم الأخيرة.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه.

إمام عاشور مطلوب في الخليج

وأكد الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" الأهلي سوف يحقق من بيع اللاعبين ما يقرب من 600 مليون جنيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتابع:" رحيل عبد المنعم بقيمة 5 مليون دولار، كما توجد عروض تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه لأحد اللاعبين ولي لي دخل بموقف الأهلي سواء بالرفض أو القبول".

وأشار:" إمام عاشور تلقى عرضا من أحد الدوريات العريية بقيمة 5.5 مليون دولار، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي".

وأكمل:" كولر حدد موقفه نهائيا سواء مع الإدارة أو رئيس النادي محمود الخطيب، حيث وضع بعض اللاعبين في قائمة الا مساس بهم، وهم إمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية وأكرم توفيق".

وأختتم:" الأهلي سيتغير موقفه حال وصول العرض إلى 6-7 مليون دولار".