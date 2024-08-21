نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يؤيد قرار الانسحاب من كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق، أن قرار إدارة النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة كأس مصر قرار صائب للغاية، خاصة وأن الأهلي خاض العديد من المباريات خلال الفترة الماضية.

كشري يؤيد قرار الانسحاب

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز في الأسابيع الماضية، وذلك بعد حسم المنافسة مع فريق بيراميدز في الجولات الأخيرة.

وقال أحمد كشري نجم فريق الأهلي السابق عبر تصريحات تلفزيونية: فريق الأهلي تعرض لضغط كبير من المباريات هذا الموسم سواء في دوري أبطال إفريقيا أو بطولة الدوري الممتاز.

وأضاف كشري: أتمنى وضع جدول منتظم للدوري في الموسم الجديد، من أجل قوة المنافسة بين جميع الفرق، وأن النظام سيجعل المسابقة أقوى خلال السنوات القادمة.