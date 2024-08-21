نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. الراحلين وصفقات الهلال في صيف 2024 قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره فريق الأخدود يوم السبت الموافق 24 أغسطس الحالي بستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والأخدود

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والأخدود مساء السبت في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

الراحلين وصفقات الهلال بالصيف

ورحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ستة لاعبين وهم البرازيلي ميشيل ديلجادو وماتيوس بيريرا وسلمان الفرج وصالح الشهري ومحمد جحفلي ومتعب المفرج وعبدالإله المالكي.