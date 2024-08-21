أحمد جودة - القاهرة - تستمر منافسات الدوري الإسباني بمواجهات قوية ونارية بالأسبوع الثاني ونقدم لكم مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها والتي ستبدأ يوم الجمعة 23 أغسطس الحالي.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة