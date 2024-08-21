نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تستمر منافسات الدوري الإسباني بمواجهات قوية ونارية بالأسبوع الثاني ونقدم لكم مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة لها والتي ستبدأ يوم الجمعة 23 أغسطس الحالي.
أبرز مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني
الجمعة 23 أغسطس
إشبيلية ضد فياريال 10:30.
السبت 24 أغسطس
برشلونة ضد أتلتيك بيلباو 8:00.
الأحد 25 أغسطس
ريال مدريد ضد بلدالوليد 6:00.
ريال بيتيس ضد ديبورتيفو ألافيس 8:15.
أتلتيكومدريد ضد جيرونا 10:30.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإسباني
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.