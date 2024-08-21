نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. صفقات النصر في صيف 2024 قبل انطلاق الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن أبرز الصفقات التي أبرمها مسئولو نادي النصر السعودي خلال الفترة الماضية من أجل تعزيز الفريق.

وأجرى نادي النصر صفقة قوية في ظل سعيه واهتمامه بتدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي للمنافسة على الألقاب المختلفة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، صفقات النصر في صيف 2024 قبل بدء الموسم الجديد، وسط اهتمام كبير من الجمهور بهذا الأمر.

صفقات النصر في الصيف قبل بدء الموسم الجديد

وأعلن نادي النصر عن التعاقد مع اللاعب بينتو كريبسكي قادم من أتلتيكو باراناينسي مقابل 18 مليون يورو وسط اهتمام مدرب الفريق بالحصول على خدماته.

يذكر أن النصر يفتتح مشواره في الدوري السعودي بمواجهة نادي الرائد مساء الخميس والموافق الثاني والعشرون من أغسطس الجاري على ملعب الأول بارك.

