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أحمد جودة - القاهرة - يغيب المدافع الدولي الكرواتي لبايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم يوسيب ستانيشيتش لأسابيع عدّة عن الملاعب بداعي إصابة في الركبة تعرّض لها أثناء التمارين، حسب ما أعلن النادي البافاري الثلاثاء.

بايرن ميونخ يخسر نجم الفريق بسبب الإصابة

وتعرّض ستانيشيتش "لتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليمنى" خلال التدريبات وسيخضع لجراحة، وفقا لما كشفه بايرن في بيانه.

واستعاد بايرن خدمات ستانيشيتش بعد أن وقع معه عقدا جديدا يمتد حتى 2027، وذلك بعدما لعب الموسم المنصرم مع باير ليفركوزن على سبيل الإعارة من النادي البافاري وتوج معه بثنائية الدوري والكأس الألمانيين.

وكان ليفركوزن يُمنّي النفس بالإبقاء على خدمات الكرواتي البالغ 24 عامًا بعدما لعب دورًا مؤثرًا في قيادته إلى لقب الدوري لأول مرة في تاريخ النادي، إضافة إلى إحرازه الكأس ووصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج"، وذلك بخوضه 38 مباراة في كافة المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، بينها واحد في مرمى الفريق البافاري بالذات (3-0 في الدوري).