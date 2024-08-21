العلمين تستضيف قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأربعاء مراسم سحب قرعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، في حضور نخبه من الكوادر الرياضية، بمدينة العلمين الجديدة.

وتقام قرعة كأس العالم للأندية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تستضيف مصر البطولة بمشاركة الأهلي والزمالك.

تشهد قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالإضافة إلى ممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد ومسئولو الشركة المتحدة للرياضة المنظم للقرعة وراعى الاتحاد، بجانب عدد من نجوم كرة اليد.

تصنيف الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة اليد

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني – برشلونة الإسباني – فيزبريم المجري.

التصنيف الثاني: الزمالك المصري – الأهلي المصري – الخليج السعودي.

التصنيف الثالث: تاوباتي البرازيلي – كاليفورنيا إيجلز الأمريكي – جامعة سيدني الأسترالي.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفي، منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية سوبر جلوب لمدة ثلاث نسخ متتالية.

نظام قرعة كأس العالم للأندية سوبر جلوب



تقسم الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب، إلى ثلاث مجموعات يصعد الأول من كل مجموعة لنصف النهائي، بالإضافة لأفضل فريق بين ثواني المجموعات.

سيتم سحب فرق المستوى الثالث أولًا ثم فرق المستوى الأول، وسيكون من حق الأهلي بصفته مستضيف البطولة أن يختار مجموعته قبل سحب قرعة التصنيف الثاني.