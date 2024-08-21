تشكيل الزمالك المتوقع أمام الطلائع في كأس مصر.. ثلاثي يقود الهجوم

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أحمد جودة - القاهرة - يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة هامة أمام نظيره طلائع الجيش، حيث ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود الشناوي.

خط الدفاع: محمد شحاتة – مصطفى الزناري – حسام عبدالمجيد – محمد عاطف.

خط الوسط: زياد كمال – محمد أشرف روقا – مهاب ياسر.

خط الهجوم: شيكابالا – سيد عبدالله نيمار – ناصر منسي.

الزمالك في مواجهة هامة أمام طلائع الجيش بكأس مصر

سيتولى قيادة الفريق في هذه المواجهة المدرب العام الكاميروني أندريه بيكي، بمساعدة أحمد مجدي، وذلك لغياب المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز الذي غادر إلى بلاده لقضاء إجازة بعد انتهاء الدوري.

ويخوض نادي الزمالك اللقاء لتعويض خسارته السابقة أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

تقام أحداث المباراة التي تجمع بين الزمالك وطلائع الجيش، مساء اليوم الأربعاء الموافق 21 من شهر أغسطس، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة كأس مصر.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، حيث تعتبر هذه المواجهة فرصة حاسمة للفريقين لمواصلة مشوارهما في البطولة الأعرق في مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وطلائع الجيش

تاريخيًا، شهدت المواجهات بين الزمالك وطلائع الجيش منافسة شرسة، حيث تقابلا في 38 مباراة في مختلف البطولات فاز الزمالك في 22 مباراة، بينما انتصر طلائع الجيش في 9 لقاءات، وانتهت 7 مباريات بالتعادل.

وتنقل أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الأربعاء على شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

