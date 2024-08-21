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أحمد جودة - القاهرة - حرص إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة دعم لزميله أحمد فتوح لاعب الزمالك، بعد أزمتة الأخير، والتي تعرض لها بتهمة التعاطي والقتل الخطأ.

"واحشني هزارك وقاعدتك".. إمام عاشور يوجه رسالة مؤثرة للاعب الزمالك

ووجه إمام عاشور رسالة مؤثرة، حيث قام بنشر صورة لأحمد فتوح على حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي بواسطة ستوري الإنستجرام؛ وكتب: "وحشتني يا صاحبي صاحبي أي وحشتني يااخويا وواحشني هزارك واحشني قاعدتك ربنا يفك كربك يارب".

وخلال الفترة الأخيرة حرص العديد من لاعبي كرة القدم على تقديم الدعم لزميلهم أحمد فتوح، عقب تعرضه لأزمة بعدما تم تأجيل محاكمته لجلسة 16 سبتمبر القادم، بالإضافة إلى استمرار حبسه.