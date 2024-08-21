نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مانشستر سيتي يحصل على خدمات جوندوجان من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن التطورات في تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع اللاعب الألماني الكاي جوندوجان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

مانشستر سيتي يحصل على خدمات جوندوجان من برشلونة

وارتبط اسم جوندوجان بالرحيل عن البارسا الفترة القادمة، بعد أن خرج اللاعب من حسابات هانز فليك مدرب الفريق الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثلتيك، فإن مانشستر سيتي نجح في التوصل إلى اتفاق مع إدارة برشلونة واللاعب من أجل العودة إلى قلعة الاتحاد مرة أخرى.

وأكدت التقارير على أن مانشستر سيتي تعاقد مع جوندوجان بشكل مجاني قادم من صفوف نادي برشلونة بعد أن تألق معه مؤخرًا.

وسيكون عقد جوندوجان جوهرة السيتي سابقًا ولاعبه حاليًا عام واحد مع خيار التجديد.

