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أحمد جودة - القاهرة - ترك نيل لينون، منصبه كمدير فني لفريق رابيد بوخاريست الروماني، بعد أن تولى تدريب الفريق لـ6 مباريات فقط.

بعد 6 مباريات فقط.. نيل لينون يستقيل من تدريب بوخاريست

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن رحيل لينون (53 عامًا) جاء بعد أن تعادل فريقه في 5 مباريات وخسر مباراة في الموسم الجديد من الدوري الروماني، وهو ما جعل الفريق الفائز بلقب الدوري 3 مرات في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المكون من 16 فريقًا.



وكان لينون، مدرب سلتيك السابق، تولى تدريب الفريق في مايو (أيار) الماضي بعقد يمتد لمدة عامين، ولكن بعدها أصبح الفريق هو الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار في أول 5 مباريات.

وأصر المدرب في وقت سابق من الشهر الحالي على أنه يتواجد هنا من أجل البقاء على المدى الطويل.

وكان المدرب عاد لبلاده قبل أسبوعين بسبب وفاة والدته، ولكنه عاد للعاصمة الرومانية بعد وقت قصير لاستئناف مهامه.

وذكر النادي في بيان: "انفصل فريق رابيد عن المدرب نيل لينون، الأيرلندي الشمالي، اليوم، بعد مرور 6 جولات من الدوري الروماني".

وأضاف البيان: "نشكره على تفانيه وطاقته في تدريب الفريق، خاصة عندما مر بأوقات عصيبة مؤخرًا، ونتمنى له المزيد من النجاحات في المستقبل".