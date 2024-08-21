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أحمد جودة - القاهرة - أكمل فريق بيرنلي تعاقده مع المدافع بشير همفريز، لاعب المنتخب الإنجليزي لكرة القدم تحت 21 عاما، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء في نهاية الإعارة من تشيلسي.

بيرنلي يكمل تعاقده مع همفريز على سبيل الإعارة

همفريز /21 عاما/، الذي يمكنه اللعب كقلب دفاع وكظهير أيسر، شارك للمرة الأولى مع فريق تشيلسي الأول في مباراة أمام مانشستر سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في يناير 2023.

وأعير همفريز لفريق بادربورن، الناشط بدوري الدرجة الثانية الألماني، قبل أن يقضي الموسم الماضي مع فريق سوانزي، المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وقال همفريز على الموقع الرسمي لبيرنلي:" بيرنلي نادي لديه طموح كبير، يعلم المالكون ما يفعلونه، وهم يريدون حقا دفع النادي بقدر المستطاع".

وأضاف:"يعد ناديا ملائما للغاية لاتخاذ خطوتي التالية به. أجريت محادثات جيدة مع سكوت باركر المدير الفني، وهذا أمر محوري تماما عندما يتعلق الأمر بالانتقالات".