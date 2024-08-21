نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملفات هامة على طاولة الأهلي.. كيف يفكر الخطيب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع لجنة التخطيط بتشكيلها الجديد برئاسة مختار مختار، لمناقشة عدد من الملفات الهامة لوضع خطط من أجل مستقبل الفريق.

الخطيب يجتمع مع لجنة التخطيط من أجل مستقبل الأهلي

من المقرر أن يشهد الاجتماعي التركيز على التواصل مع حارس المرمى محمد الشناوي، لتأكيد استمراره مع الفريق، في ظل العروض الخارجية التي يتلقاها.

بجانب مناقشة موقف الحارس الشاب حمزة علاء، لتحديد تجديد عقده أو إعارته لنادٍ آخر، من أجل الحصول على فرصة للعب بشكل أكبر واكتساب الخبرة اللازمة.

وسيبحث الاجتماع تفاصيل موعد ظهور القميص الجديد للفريق، والذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، حيث سيتم مناقشة التوقيت المثالي للكشف القميص، سواء في مباراة أو حدث خاص.

كما سيتناول الاجتماع ملف التعاقدات المحتملة خلال الفترة القادمة، لأن النادي يسعى لتعزيز صفوفه بلاعبين جدد في المراكز التي تحتاج لدعم. سيتم تحديد الأولويات بناءً على احتياجات الفريق.

وأخيرًا، ستتم مناقشة خطط النادي للفترة المقبلة، بما في ذلك التحضيرات للموسم الجديد وأهداف الفريق المحلية والقارية.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، قرر تعيين مختار مختار رئيسًا للجنة التخطيط خلفًا للكابتن محسن صالح، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في مهمته، كما قرر المجلس ضم محمد رمضان إلى عضوية اللجنة بجانب كلا من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وزكريا ناصف.