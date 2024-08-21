نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مانشستر سيتي يحصل على خدمات جوندوجان من برشلونة وعرض خليجي يهدد بخطف نجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 20-8-2024 في السطور التالية:

مانشستر سيتي يحصل على خدمات جوندوجان من برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن التطورات في تعاقد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مع اللاعب الألماني الكاي جوندوجان نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم جوندوجان بالرحيل عن البارسا الفترة القادمة، بعد أن خرج اللاعب من حسابات هانز فليك مدرب الفريق الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ذا أثلتيك، فإن مانشستر سيتي نجح في التوصل إلى اتفاق مع إدارة برشلونة واللاعب من أجل العودة إلى قلعة الاتحاد مرة أخرى.

وأكدت التقارير على أن مانشستر سيتي تعاقد مع جوندوجان بشكل مجاني قادم من صفوف نادي برشلونة بعد أن تألق معه مؤخرًا.

وسيكون عقد جوندوجان جوهرة السيتي سابقًا ولاعبه حاليًا عام واحد مع خيار التجديد.

عرض خليجي لضم إمام عاشور مقابل 5 مليون دولار

تلقى إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية، عرضا ماليا كبيرا من أحد الدوريات العربية، للحصول على اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري، بعد تألق اللاعب بشكل كبير في المواسم الأخيرة.

وتوج النادي الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، للمرة الرابعة والأربعين في تاريخه.

وأكد الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" الأهلي سوف يحقق من بيع اللاعبين ما يقرب من 600 مليون جنيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

وتابع:" رحيل عبد المنعم بقيمة 5 مليون دولار، كما توجد عروض تبلغ قيمتها 150 مليون جنيه لأحد اللاعبين ولي لي دخل بموقف الأهلي سواء بالرفض أو القبول".

وأشار:" إمام عاشور تلقى عرضا من أحد الدوريات العريية بقيمة 5.5 مليون دولار، لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي".

وأكمل:" كولر حدد موقفه نهائيا سواء مع الإدارة أو رئيس النادي محمود الخطيب، حيث وضع بعض اللاعبين في قائمة الا مساس بهم، وهم إمام عاشور ووسام أبو علي ومروان عطية وأكرم توفيق".

وأختتم:" الأهلي سيتغير موقفه حال وصول العرض إلى 6-7 مليون دولار".