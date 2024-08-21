نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية| ذا أثليتك: مانشستر سيتي قريب من جوندجان.. سبورت: برشلونة لن يتعاقد مع كانسيلو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الأربعاء الموافق 21-08-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

قد يتقدم تشيلسي بمبادرة متأخرة للتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد وإنجلترا جادون سانشو، 24 عامًا. (أتلتيك)

قدم ليفربول عرضًا محسنًا بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني لحارس مرمى فالنسيا وجورجيا جيورجي مامارداشفيلي، 23 عامًا. (ريليفو)

عرض باريس سان جيرمان على مانشستر يونايتد فرصة التعاقد مع لاعب خط الوسط الأوروغواياني مانويل أوغارتي، 23 عامًا، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع التزام بالشراء. (تلغراف)

مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظًا لإعادة التعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني السابق إلكاي جوندوجان من برشلونة، حيث يعطي اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الأولوية للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. (أتلتيك)

يحرص مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على عودة جوندوجان إلى النادي. (فابريزيو رومانو)

برشلونة غير راغب في إعادة التعاقد مع ظهير مانشستر سيتي والبرتغال جواو كانسيلو، 30 عامًا، بسبب مطالبه بأجر قدره 12 مليون جنيه إسترليني. (سبورت)

وافق مانشستر يونايتد على صفقة بقيمة نحو 5 ملايين جنيه إسترليني لجناح أوروجواي فاكوندو بيليستري، 22 عامًا، للانضمام إلى نادي باناثينايكوس اليوناني. (تلغراف)

بيرنلي مهتم بالتعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد وتونس هانيبال مجبري، 21 عامًا. (أتلتيك)

ولفرهامبتون وبرينتفورد حريصان على دارا أوشيا لاعب بيرنلي، 25 عامًا، لكن يجب أن يدفعا 15 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع مدافع جمهورية أيرلندا. (ميرور)

وافق فولهام على رسوم بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني مع كريستال بالاس للمدافع الدنماركي البالغ من العمر 28 عامًا يواكيم أندرسون. (أتلتيك)

من المقرر أن يتعاقد نوتنغهام فورست مع المدافع الإسباني أليكس مورينو البالغ من العمر 31 عامًا من أستون فيلا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. (برمنغهام ميل)

يهتم مارسيليا بالتعاقد مع الجناح الإنجليزي تحت 21 عامًا جوناثان رو من نورويتش سيتي البالغ من العمر 21 عامًا. (ميل)