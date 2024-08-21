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بفرمان من كولر.. إلغاء منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، على الغاء منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي.

بفرمان من كولر.. إلغاء منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي


وأضاف شبانة أن هذا القرار جاء بناء على رغبة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والذي يعتبر صاحب القرار الأول والمسيطر داخل القلعة الحمراء.


واختتم شبانة قائلا:على خلاف كل ما تداول الفترة السابقة برحيل سامي قمصان، فنجم الأهلي السابق مستمر مع القلعة الحمراء قائما بأعمال مدير الكرة.
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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