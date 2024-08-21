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أحمد جودة - القاهرة - يستعد مسؤولو النادي الأهلي، لصرف مكافآت الفوز بالدوري إلى الرباعي أنتوني موديست ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج ومحمد عبد المنعم.

قرار عاجل من الخطيب بشأن الرباعي الراحل



ونجح الأهلي في التتويج بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بعد منافسه قوية مع بيراميدز.

ورحل الرباعي عن الأهلي بشكل رسمي حيث انتهى عقد موديست مع النادي الأحمر فيما تمت إعارة الثنائي كريستو وديانج إلى الصفاقسي التونسي والخلود السعودي، بينما انتقل عبد المنعم لنيس الفرنسي في صفقة بيع نهائي.



ومن المقرر أن يقوم النادي الأهلي بصرف مكافأة الفوز بالدوري إلى الرباعي خلال الأيام القليلة المقبلة.

