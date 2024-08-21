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أحمد جودة - القاهرة - أكد اللاعب داني فيفيان، أن زميله في أتلتيك بلباو وفي المنتخب الإسباني، نيكو ويليامز، كان "هادئًا للغاية" أثناء كأس أمم أوروبا الأخيرة، على الرغم من أنه كان محاطًا باهتمام إعلامي كبير على صلة بانتقاله المحتمل وقتها لنادي برشلونة.

سر هدوء ويليامز قبل عاصفة لقاء برشلونة وبلباو

وأكد المهاجم الدولي أن "الميزة التي يتمتع بها نيكو هي أن لديه مجموعة جيدة جدًا من الأشخاص المقربين، وخاصة شقيقه (إنياكي)".



وأضاف أن زميله "يمكنه أيضًا الاعتماد على أي واحد منا كما فعل من قبل، يبدو أنه كان محل اهتمام إعلامي كبير هذا الصيف، لكنه كان هادئًا للغاية".

وأبرز فيفيان أنه يرى نيكو ويليامز، قبل أيام قليلة من المباراة بين أتلتيك بلباو وبرشلونة، "هادئًا بنفس الدرجة" كما كان أثناء بطولة "يورو 2024"، مؤكدًا أنهم في غرفة تغيير الملابس لا يعيروا الكثير من الاهتمام للأجواء التي تحيط بهذه المباراة المقررة يوم السبت المقبل.

وقال: "الأجواء؟ هي نفسها المعتادة قبل مواجهة فريق نعلم مدى صعوبته، لم نعير الكثير من الاهتمام لرد فعل مشجعي الفريق الآخر"، وأكد "تركيزنا منصب بشكل أكبر على ما سيتعين علينا نحن القيام به والمستوى الذي نرغب في تقديمه".