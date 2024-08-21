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أحمد جودة - القاهرة - تستقبل البرازيل منتخب بيرو في الخامس عشر من أكتوبر(تشرين الأول) المقبل على ملعب (برازيليا الوطني)، والمعروف سابقًا بملعب (ماني غارينشا)، بمدينة برازيليا في الجولة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026، وذلك حسبما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.

تصفيات المونديال.. "السيلساو" يستعيد جماهير "برازيليا" أمام بيرو

وبهذا ستتمكن جماهير "راقصو السامبا" بالعاصمة البرازيلية من مؤازرة فريقها بعد 5 أعوام من الغياب عن هذا الملعب.



وتعود آخر مباراة خاض فيها منتخب البرازيل مباراة على ملعب (برازيليا الوطني) إلى 13 من يونيو (حزيران) عام 2021 وفاز حينها على فنزويلا بثلاثية نظيفة، ولكن اللقاء كان دون جماهير بسبب القيود التي كانت مفروضة بسبب وباء (كوفيد-19).

بينما ترجع آخر مباراة شهدت حضورًا جماهيريًا على هذا الملعب إلى عام 2019 ببطولة "كوبا أمريكا: وفازت البرازيل حينها على قطر بهدفين دون رد.

وسيستضيف منتخب البرازيل منتخب الإكوادور في السادس من سبتمبر (أيلول) المقبل في الجولة السابعة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 وبعد 4 أيام سيطير لمواجهة باراغواي بالجولة الثامنة.

وقبل 5 أيام من مواجهة بيرو بالجولة العاشرة سيواجه تشيلي خارج الديار في مباراة الجولة التاسعة.

ويحتل منتخب البرازيل حاليًا المركز السادس برصيد 7 نقاط من 6 مباريات، وذلك بعدما خسر الفريق في آخر 3 مواجهات بالتصفيات أمام كل من أوروغواي وكولومبيا والأرجنتين.