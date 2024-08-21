نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق حامد: رغبتي كانت دائمًا نادي الزمالك.. وهذا الأمر معركة بالنسبة لي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق حامد طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي الحالي، والزمالك السابق، عن حبه للقلعة البيضاء ومدى تعلقه بها منذ الصغر.



وقال طارق حامد في تصريحات تلفزيونية عبر لقاء على قناة بي أن سبورتس: "أنا رغبتي كانت دائمًا هي نادي الزمالك".



وتابع: "لأني بنتمي للفريق من الصغر، وقولت قبل كده في لقاء أنه شرف ليا أنه أرتدي تيشرت الزمالك، مع إحترامي الكامل للنادي الأهلي وجمهوره".



وأضاف: "بحب الزمالك، وكنت عايز وأنا في سموحة اني أحقق حلمي الأكبر وهو اللعب في القلعة البيضاء".

وشدد: "كان أهم مباراتين في الموسم مع سموحة هما مواجهتين الزمالك والأهلي، كنت بتابع اللاعبين اللي بيلعبوا في نفس مركزي وأقول لنفسي أنا أفضل منهم".



وواصل: "كنت مستني مواجهة الزمالك، وكان بيلعب في نفس مركزي إبراهيم صلاح وعاشور الأدهم، كنت بفكر في الفوز بالمباراة أولًا، والمعركة الثانية بالنسبة ليا أن أثبت اني أفضل".



وأردف: "كنت ببذل مجهود كبير وبتكلم مع نفسي طوال المباراة علشان اوصل لأقوى حاجه عندي".



واختتم طارق حامد حديثه قائلًا: "الحمدلله ربنا أكرمني بأني ألعب في الزمالك، وده بيتي وشرف ليا أن اسمي ارتبط بالنادي".