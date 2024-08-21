نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاتحاد الدولي "فيفا" يعلن مواعيد غلق باب القيد في مصر موسم 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مواعيد غلق باب القيد في مصر لموسم 2024-2025. وقد اختتمت بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" مؤخرًا، بينما ستُستكمل مسابقة كأس مصر 2023-2024 في الأيام القادمة.

تفاصيل مواعيد القيد في مصر

فتح باب القيد الصيفي : يبدأ من 31 أغسطس الجاري ويستمر حتى 25 أكتوبر المقبل.

: يبدأ من 31 أغسطس الجاري ويستمر حتى 25 أكتوبر المقبل. فتح باب القيد الشتوي: يبدأ من 1 يناير 2025 وحتى 31 من نفس الشهر.

موعد غلق باب القيد

كما أشار الموقع الرسمي لـ "فيفا" إلى أن الموسم الحالي في المنافسات المصرية سينتهي بنهاية مسابقة كأس مصر، التي ستختتم في 30 أغسطس الجاري.

وكان النادي الأهلي قد توج ببطولة الدوري المصري هذا الموسم، بينما اعتذر عن عدم استكمال مسابقة كأس مصر.