نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق حامد يكشف كواليس انتقاله الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق حامد لاعب نادي ضمك السعودي الحالي، والزمالك السابق، عن كواليس انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء في وقت سابق قادما من فريق سموحة.

وقال طارق حامد في تصريحات تلفزيونية عبر لقاء على قناة بي أن سبورتس: "انتقالي من سموحة لنادي الزمالك مكنشي سهل أبدا".



وتابع: "المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة وقتها، قال لي محتاجك معايا في الفريق وخذ الفلوس اللي انت عايزها".



وأوضح: "قلت له أنا لعبت 4 سنين في الفريق وحاسس اني اديت أقصى حاجه عندي، وحلمي اني أنتقل للزمالك وأحقق إنجازات وأصنع تاريخ".



وأوضح: "وقتها كان كابتن حمادة صدقي المدير الفني لسموحه، ورفض رحيلي بقوة بحجة أنه محتاجني".



وأكمل: "قلت له أنا بحترمك يا كابتن لكن انت كنت بتلعب في المنيا ومكنش حد يعرفك، متعرفتش إلا لما روحت نادي جماهيري ولعبت للأهلي وبقيت عندك عربيه كويسه والناس بتتصور معاك".



وشدد: "قولت لكابتن حمادة صدقي، ليه واقف قدام رغبتي إني العب في الزمالك؟".



واختتم طارق حامد حديثه قائلًا: "قلت له لو وقفت قدامي قسما بالله مش هسامحك، وهحسبن وأدعي عليك طول حياتي، وقتها وافق وروحت الزمالك".

