نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتعويض رحيل ألفاريز.. مهاجم ياباني علي رادار مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الياباني الدولي كيوجو فوروهاشي لاعب سيلتيك الأسكتلندي حسابات مسئولي مانشستر سيتي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الإنجليزي.

كيوجو فوروهاشي على رادار السيتي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورت، أن الياباني كيوجو فوروهاشي الذي يلعب في مركز المهاجم، من ضمن الأسماء المرشحة، لتعويض رحيل الأرجنتيني ألفاريز إلي أتلتيكو مدريد الإسباني.

وانتقل مهاجم منتخب اليابان إلي صفوف سيلتيك صيف 2021 قادما من فيسيل كوبي بمقابل 2 مليون يورو.

وشارك كيوجو البالغ من العمر 29 عاما مع فريقه الأسكتلندي الموسم الماضي في 50 مباراة أحرز خلالهم 19 هدف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.