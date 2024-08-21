نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يجد حلًا لأزمة كولر في الميركاتو بصفقة تبادلية من الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تدرس إدارة الكرة بالنادي الأهلي حاليًا إمكانية إجراء صفقة تبادلية مع نادي زد لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك تلبيةً لرغبات المدرب السويسري مارسيل كولر.

صفقة تبادلية على رادار الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن الصفقة المقترحة تشمل استبدال أحد مدافعي نادي زد، سواء مصطفى العش أو محمد إسماعيل، مقابل انتقال اللاعب الجزائري أحمد قندوسي إلى زد. يُفترض أن تتم الصفقة على شكل إعارة لمدة موسم، حيث يسعى نادي زد لتعزيز صفوفه استعدادًا للموسم الجديد وتحقيق مركز متقدم يتيح له المشاركة في البطولات الأفريقية.

وأوضح المصدر أن المدرب مارسيل كولر طلب تعزيز دفاعات الفريق في الموسم الجديد، خاصةً في ظل احتمال رحيل محمد عبد المنعم إلى فرنسا وعدم استمرار محمود متولي. لذا فإن ضم أحد مدافعي زد سيكون إضافة مهمة للفريق.

أشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي لا تمانع في انتقال قندوسي إلى زد، حيث ترحب بالفكرة نظرًا لعدم حاجة الفريق لخدمات اللاعب الجزائري في الموسم المقبل بناءً على طلب كولر.

صفقات الأهلي في صيف 2024

يُذكر أن الأهلي أبرم حتى الآن صفقتين فقط؛ هما يوسف أيمن، لاعب الدحيل القطري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، والمغربي يحيى عطية الله، قادمًا من سوتشي الروسي أيضًا على سبيل الإعارة.