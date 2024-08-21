نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فريق كامل يغيب عن الزمالك أمام طلائع الجيش اليوم في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحديًا كبيرًا في مباراته أمام طلائع الجيش، المقررة مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة على استاد السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر لموسم 2023-2024. وسيخوض الزمالك المباراة في ظل غياب 11 لاعبًا من تشكيلته الأساسية.

فريق كامل يغيب عن الزمالك أمام طلائع الجيش

يغيب عن المباراة ستة لاعبين وهم: عمر جابر، حمزة المثلوثي، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، ناصر ماهر، أحمد سيد "زيزو"، الذين حصلوا على راحة من الجهاز الفني.

بالإضافة إلى ذلك، يتغيب خمسة لاعبين آخرين بداعي الإصابة وهم: محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الشافي، نبيل عماد "دونجا"، أحمد حمدي، محمد صبحي.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش ضمن دور الـ16 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسيتم نقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا عبر قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق محمد الشاذلي.

مواجهة قوية في دور الـ8 من كأس مصر

الفائز في مواجهة الزمالك وطلائع الجيش سيتأهل لدور الـ8، حيث سيواجه الفائز من مباراة سموحة والإسماعيلي، المقررة السبت المقبل. يسعى الزمالك لتجنب تكرار سيناريو المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز طلائع الجيش بنتيجة 3-1 تحت قيادة المدرب عبد الحميد بسيوني.