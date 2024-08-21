نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف آرسنال من تجديد عقد أرتيتا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إخباري، اليوم الأربعاء، أن من المتوقع أن يلتزم المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا بمستقبله الطويل الأمد مع فريقه آرسنال الإنجليزي قريبًا.

تبدو علاقة أرتيتا 42 عامًا بمالك النادي، الأمريكي ستان كرونكي،،والمدير الرياضي لآرسنال، البرازيلي إيدو، قوية للغاية لدرجة أن المحادثات الرسمية لا ينظر إليها على أنها ضرورية.

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لشبكة سكاي سبورتس: "كانت هناك محادثات جيدة جدًا، وهناك قناعة بأن النادي سيكون قوة أعظم في السنوات القادمة تحت قيادة أرتيتا".



وينتهي تعاقد أرتيتا مع آرسنال العام القادم، لكن لم يكن هناك أي اندفاع من جانبه أو من جانب النادي في تمديد التعاقد، حيث يوجد توافق تام في الرؤية، وبالتالي لا يوجد ما يدعو للإسراع في عملية المفاوضات.

وأكد أرتيتا إن تمديد عقده سيحدث بطريقة "طبيعية"، مشيرًا إلى أن تركيزه هو وإيدو يدور حول إعادة تقييم الفريق وضمان بداية قوية للموسم الجديد.