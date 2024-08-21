نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء تذاكر الدوري السعودي.. التفاصيل كاملة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن اتفاقيه مع منصة التذاكر "ويبوك" تصبح بموجبها منصة لشراء التذاكر الرسمية لمباريات عدد من فرق المسابقة، لمدة ثلاثة مواسم بدءًا من موسم 2024-2025.

ستوفر هذه الشراكة المرونة لعدد من أندية الدوري في تقديم خدمات ومنتجات جديدة مثل الطرح المبكر للتذاكر، وتوفير التذاكر الموسمية بناء على رغبات الأندية.

وستدعم المنصة في مرحلتها الأولى الأندية في عمليات الدعم التقني والترويج والتسويق للتذاكر بشكل مستمر ودوري يسهم في زيادة المبيعات، بالإضافة إلى تحسين تجربة المشجعين عبر تسهيل وصول الجماهير المحلية والعالمية لموقع موحد لبيع تذاكر مباريات الدوري.

وستحصل الأندية على عوائد التذاكر، دون تأثير على حصة المقاعد للنادي الضيف والمضيف، البالغة 70% لأصحاب الأرض و30% لجماهير النادي الضيف، حسب ما تنص عليه اللائحة التشغيلية للمسابقة.



تملك الأندية المستضيفة صلاحية تحديد أسعار التذاكر، مع تطبيق الاشتراطات التي تضمن أن تكون الأسعار في متناول الجميع، إذ سيبلغ السعر الأدنى للتذكرة 10 ريالات، مع اشتراط طرح 30% من سعة ملعب المباراة بتذاكر لا يتجاوز سعرها 30 ريالا.

وتسعى الرابطة إلى تطبيق آلية طرح التذاكر بشكل رقمي في المنصة، على أن تحقق، لاحقا، الارتباط بين منصة ويبوك ومواقع الأندية الالكترونية، بهدف توفير عدة منافذ الكترونية لبيع التذاكر.

إضافة إلى ذلك، ستتيح الرابطة نافذة مخصصة على موقعها الإلكتروني لعرض تذاكر المباريات، مما يضمن سهولة الوصول إليها للجماهير الراغبة في الحضور