بعثة الاتحاد الرياضي للجامعات تصل ليتوانيا للمشاركة في بطولة العالم للخماسي الحديث

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أحمد جودة - القاهرة -



وصلت بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات إلى ليتوانيا للمشاركة في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث والتي ستقام خلال الفترة من ٢١ حتى ٢٥ اغسطس الجاري.

وقد اطمأن الدكتور مصطفي بيومي مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات على وصول البعثة وكافة الترتيبات والتجهيزات الخاصة بالمشاركة في البطولة خلال تواصله معهم علي مدار اليوم من اجل توفير كافة سبل الرعاية للاعبين للاستعداد للمنافسات بأفضل صورة ممكنة معربا عن ثقته في تحقيقهم إنجاز يضاف لمصر وللرياضة الجامعية المصرية، ومتمنيا لهم التوفيق والنجاح.

ويترأس بعثة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اللواء عمرو علام امين صندوق الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في حين تتكون البعثة من الطالبتان زينه مصطفى من جامعة مصر المعلوماتية وسالي احمد من جامعة عين شمس، و٣ طلاب هم مصطفى عمرو من الجامعة الكندية ومعتز وائل من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومحمد الجندي شقيق البطل الاوليمبي احمد الجندي صاحب ذهبية اوليمبياد باريس من جامعة مصر المعلوماتية، كما يتكون الجهاز الفني من الكابتن احمد يحيى مدرب الفريق، والكابتن وائل حسني إداري البعثة.

ويشارك في البطولة التي تقام بمدينة كوناس الليتوانية ١٧ اتحاد جامعي يمثلون ١٧ دولة من كل انحاء العالم.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة بعد قليل اجتماعًا فنيا يضم الإداريين من كل البعثات لمعرفة جدول ومواعيد منافسات كل الفرق المشاركة في البطولة.