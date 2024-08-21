نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مجموعة الزمالك في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيمت مساء اليوم الأربعاء، مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" في نسختها الـ17، بمدينة العلمين الجديدة.

وشهد حفل القرعة حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجانب العديد من الشخصيات الرياضية وممثلي الاتحاد الدولي لكرة اليد، وممثلين الشركة المتحدة للرياضة.

ومثل الزمالك في مراسم القرعة كل من، حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بالقلعة البيضاء، ومحمد عبدالسلام "ريشة" المدرب العام، وأحمد الأحمر قائد الفريق.

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك في المجموعة الأولى، بجانب فرق "فيزبريم المجري، وتاوباتيد البرازيلي".

وضمت المجموعة الثانية فرق "برشلونة الإسباني، والأهلي، وجامعة سيدني الأسترالي، ويتواجد في المجموعة الثالثة كل من "ماجديبورج الألماني، والخليج السعودي، واليفورنيا إيجلز الأمريكي".

وتقام بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 27 سبتمبر المقبل حتى 3 أكتوبر القادم.