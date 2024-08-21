نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكرواني كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في المواجهة التي ستقام، ضمن منافسات كأس مصر.

ويحل الجونة ضيفا على بيراميدز في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد الدفاع الحوي ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - محمد الشيبي – أحمد سامي – محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه – وليد الكرتي - مهند لاشين – مصطفى فتحي – إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - محمود دونجا – أحمد فتحي – زلاكة – محمد رضا بوبو - دودو الجباس - مروان حمدي، اسلام عيسي، فخري لاكاي