نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد: الأهلي يواجه برشلونة والزمالك يلاقي فيزبريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، عن مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي وبرشلونة الإسباني، وذلك ضمن المجموعة الثانية في البطولة التي ستُقام في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر خلال شهر سبتمبر المقبل.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية لكرة اليد

كما وقع فريق الزمالك في المجموعة الأولى إلى جانب فريق فيزبريم المجري، الذي يضم في صفوفه اللاعب المصري يحيى الدرع.

وجاءت نتائج قرعة البطولة، التي أُقيمت خلال الحفل بمدينة العلمين، كالتالي:

المجموعة الأولى : الزمالك - فيزبريم المجري - توباتي البرازيلي.

: الزمالك - فيزبريم المجري - توباتي البرازيلي. المجموعة الثانية : الأهلي - برشلونة - جامعة سيدني.

: الأهلي - برشلونة - جامعة سيدني. المجموعة الثالثة: ماجديبورج الألماني - كاليفورنيا إيجلز ممثل أمريكا الشمالية - الخليج السعودي.

نظام البطولة

لأول مرة، تشهد البطولة مشاركة كل من الأهلي والزمالك معًا في نسخة واحدة. تتكون البطولة من 3 مجموعات، حيث ضمت الفرق الأوروبية الثلاثة في التصنيف الأول:

التصنيف الأول: ماجديبورج الألماني حامل اللقب، برشلونة الإسباني بطل أوروبا، فيزبريم المجري بدعوة خاصة.

التصنيف الثاني: الأهلي مستضيف البطولة، الزمالك وصيف بطولة إفريقيا، والخليج السعودي بطل آسيا.

التصنيف الثالث: سيدني بطل أوقيانوسيا، توباتي بطل أمريكا الجنوبية، وكاليفورنيا إيجلز ممثل أمريكا الشمالية.

وسيتأهل الفريق الأول من كل مجموعة إلى نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني من بين المجموعات الثلاث.