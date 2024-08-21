نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يقترب من الرحيل ويرفض هذا الأمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان كريم نيدفيد أصبح خارج حسابات مارسيل كولر وعلى أعتاب الرحيل من النادي الأهلي.

وأضاف شبانة في تصريحاته ان اللاعب ابلغ مجلس الإدارة برفضه الدخول في أي صفقات تبادلية، مطالبا فسخ التعاقد بينه وبين القلعة الحمراء بالتراضي تقديرا لما قدمه مع الفريق منذ ان كان ناشئا.

وأشار شبانة إلى اهتمام علي ماهر بضم كريم نيدفيد لصفوف المصري البورسعيدي، في الوقت الذي يمتلك فيه اللاعب العديد من العروض المحلية.