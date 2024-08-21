أرتيتا يمدد عقده مع آرسنال لفترة طويلة

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أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لتقارير صحفية، اتخذ المدير الفني ميكيل أرتيتا قرارًا بشأن مستقبله مع فريق آرسنال الإنجليزي. وكان أرتيتا قد تولى قيادة الفريق في عام 2019، وخلال تلك الفترة، شهد آرسنال تطورًا ملحوظًا وأصبح من بين الفرق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يمدد عقده مع آرسنال

يبلغ أرتيتا من العمر 42 عامًا، ويمتلك عقدًا مع آرسنال ينتهي في يونيو 2025، أي مع نهاية الموسم الجاري. ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، من المتوقع أن يوقع أرتيتا على عقد جديد طويل الأمد مع النادي.

وأشار التقرير إلى أن علاقة أرتيتا مع المدير الرياضي إيدو والمالكين قوية للغاية، مما يجعل المحادثات الرسمية لتجديد العقد غير ضرورية، حيث أن جميع الأطراف متفقة على الاستمرار.

وفي تصريحات له، أوضح أرتيتا أن تمديد عقده سيتم بشكل طبيعي، وأن تركيزه الحالي ينصب على إعداد الفريق للموسم الجديد.

جدير بالذكر أن آرسنال بدأ الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز بتحقيق فوز مهم بنتيجة 2-0 أمام ولفرهامبتون. وفي الموسم الماضي، نافس الفريق بقوة على لقب الدوري، لكن مانشستر سيتي تمكن من اقتناص الصدارة في الجولات الأخيرة ليتوج باللقب.