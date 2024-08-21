عقوبة ميندي بعد طرده في مباراة ريال مدريد وريال مايوركا بالدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قرارها بشأن عقوبة لاعب ريال مدريد، فيرلاند ميندي، بعد طرده في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

عقوبة ميندي بعد الطرد

تلقى ميندي بطاقة حمراء مباشرة خلال المباراة التي جمعت ريال مدريد مع ريال مايوركا، وانتهت بالتعادل 1-1. جاء طرد ميندي في الدقيقة 90 بعد تدخل قوي على لاعب مايوركا، موريكي، مما دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء.

في تقرير المباراة، أشار الحكم إلى أن ميندي استخدم القوة المفرطة أثناء محاولته الاستحواذ على الكرة.

بناءً على ذلك، قررت لجنة الانضباط إيقاف ميندي لمباراة واحدة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 350 يورو على النادي و600 يورو على اللاعب.

يستعد ريال مدريد لمواجهة فريق بلد الوليد في الجولة القادمة من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.