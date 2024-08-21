نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أحمد الأحمر يعلق على استضافة مصر لكأس العالم للأندية لكرة اليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى أحمد الأحمر، قائد فريق كرة اليد بنادي الزمالك، بتصريحات حول قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" في نسختها السابعة عشرة، التي أقيمت بمدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر.

أحمد الأحمر يعلق على استضافة مصر لكأس العالم للأندية

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى إلى جانب فرق "فيزبريم المجري" و"تاوباتي البرازيلي".

وفي تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس، عبّر الأحمر عن أهمية استضافة مصر لهذه البطولة العالمية، معتبرًا أنها ليست مجرد حدث عادي بل تمثل محطة هامة للرياضة المصرية. وأكد أن مصر قادرة على تنظيم واستضافة العديد من البطولات الكبرى، داعيًا الجماهير إلى الحضور لدعم الفرق المشاركة في هذه البطولة المهمة.

وأشار الأحمر إلى أن الزمالك لم يكن محظوظًا بوقوعه في مواجهة مع فريق تاوباتي البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، الذي يعد أصعب خصم من بين الفرق المصنفة في المستوى الثالث.

وأضاف الأحمر: "مجموعة الزمالك هي الأصعب في البطولة، والفريق المجري فيزبريم يُعتبر خصمًا قويًا جدًا." كما أكد على أن وجود يحيى الدرع، نجم فريق فيزبريم، سيشكل إضافة كبيرة للفريق المجري نظرًا لإمكانياته الكبيرة التي يعرفها الجميع.

وجاءت نتائج قرعة بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد كما يلي:

المجموعة الأولى: فيزبريم المجري – الزمالك - تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: برشلونة الإسباني - الأهلي - جامعة سيدني الأسترالي

المجموعة الثالثة: ماجدبورج الألماني - الخليج السعودي - كاليفورنيا إيجلز الأمريكي