نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمد ابراهيم: اتجاه في الإسماعيلي لاستمرار إيهاب جلال الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أن الفوز على فريق سموحة في بطولة كأس مصر جاء في وقته وفي مصلحة اللاعبين والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

وقال حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" إيهاب جلال يعمل في ظروف صعبة وهناك اتجاه في الاسماعيلي لاستمرار إيهاب جلال الموسم المقبل".

وتابع:" تأهل فريق الاسماعيلي لربع نهائي كأس مصر جاء في الوقت المناسب والإسماعيلي يفتقد لمساعدة رجال الأعمال في الفترة الحالية ".