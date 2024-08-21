نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الدوري السعودي.. مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 22- 8- 2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 22 أغسطس الجاري؛ مواجهات من العيار الثقيل وتحديدا في بطولة الدوري السعودي للمحترفين؛ الذي سينطلق مساء اليوم في موسمه الجديد.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

التعاون ضد الفيحاء: تبدأ في تمام الساعة السابعة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC sports 2 HD.

النصر ضد الرائد: في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على قناة SSC sports 1HD.

مباراة واحدة في كأس مصر

المصري البورسعيدي ضد فاركو: في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على قناة ON Time sports 1HD.

أهم مباريات اليوم في كأس ليبرتادوريس

بالميراس ضد بوتافوجو: في تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.